Marathon refait enfin parler de lui avec une bêta fermée qui aura lieu à la fin du mois

Bungie veut encore garder des choses secrètes

À défaut de savoir quand le jeu sera disponible, il sera bientôt jouable. Cette prochaine bêta fermée de Marathon aura donc lieu du 22 octobre à 19 heures, au 28 octobre à la même heure. Ce test aura lieu sur toutes les plateformes prévues pour le jeu, à savoir le PC, la PS5 et même la Xbox Series, et ne concernera que les personnes qui vivent en Europe et en Amérique du Nord. Pour y participer, il faudra signer un contrat de non-divulgation, le studio n’étant donc visiblement pas encore prêt à montrer tout son travail au grand public.

On pourra y découvrir toutes les nouveautés sur lesquelles Bungie a œuvré durant ces derniers mois, notamment sur le rythme des affrontements, sur la narration environnementale ou encore sur les maps. Cela ne représente qu’une partie de l’expérience selon le studio, qui prévoit uniquement de prendre la parole « dans les mois à venir après le test fermé ».

Pour y participer, plusieurs options s’offrent à vous. Sur Steam, vous pouvez vous inscrire via la page du jeu jusqu’au 13 octobre prochain. Sinon, vous avez jusqu’au 16 octobre pour remplir le formulaire présent sur le site officiel de Bungie. Rappelez-vous cependant que les invitations seront limitées, seuls quelques élus pourront participer à ce test fermé.