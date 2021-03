Maneater boulotera aussi des humains sur Switch ce printemps

Maneater était initialement attendu en fin d’année 2020 sur Switch avant d’être repoussé sans plus de précision. Aujourd’hui, nous avons droit à une date précise histoire que les joueurs Nintendo puissent aussi profiter de ce « RequinPG« .

Se requinquer sur Switch

Maneater est un Action-RPG atypique qui vous place dans la peau d’un requin qui part en quête de vengeance dans le port Clovis. Vous allez donc explorer un monde ouvert et dévorer tout ce que peut offrir l’écosystème pour évoluer et devenir plus féroce. La customisation du prédateur pourra même le rendre méconnaissable. Toujours est-il que notre test n’était pas très élogieux à son égard à cause de nombreuses faiblesses, toutefois son concept assez original pourra sans doute plaire aux curieux.

Tripwire, en collaboration avec Deep Silver, va donc sortir Maneater sur Switch le 25 mai prochain. Rappelons qu’il est toujours disponible sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, et PC via l’Epic Games Store.