Mahokenshi : Le jeu mêlant deckbuilding et aventure se dévoile en vidéo

Game Source Studio annonce Mahokenshi, un nouveau jeu qui combine aventure et deckbuilding. De plus son univers emprunte beaucoup d’éléments de la mythologie et du folklore japonais.

Les samouraïs de l’éternel

Dans Mahokenshi, vous allez incarnez un samouraï usant de magies dont le nom reprend d’ailleurs le titre du jeu. Ces guerriers ont pour tâche de défendre les Îles Célestes contre les forces de la corruption. En début de partie, vous allez devoir d’abord choisir la maison de votre guerrier parmi 4 proposées :

Maison de Saphir : Protecteurs, les membres de cette maison tirent leur pouvoir du Kappa, souverain des lacs et des rivières.

: Protecteurs, les membres de cette maison tirent leur pouvoir du Kappa, souverain des lacs et des rivières. Maison de Topaze : Rusés, les membres de cette maison tirent leur pouvoir du Kitsune, maître du feu et des illusions.

: Rusés, les membres de cette maison tirent leur pouvoir du Kitsune, maître du feu et des illusions. Maison de Rubis : Féroces, les membres de cette maison tirent leur pouvoir du Tengu, seigneur des montagnes

: Féroces, les membres de cette maison tirent leur pouvoir du Tengu, seigneur des montagnes Maison de Jade: Mystérieux, les membres de cette maison tirent leur pouvoir de l’Ogumo, le kami-araignée des forêts.

Vous allez ainsi évoluer sur une carte divisée en cases hexagonales que vous pourrez explorer. Il s’agira de rencontrer des ennemis, visiter des villages, et renforcer son deck. En tant que deckbuilder, les cartes seront bien entendu vos armes pour progresser, le jeu proposera d’ailleurs plus de 300 cartes illustrées. On peut le voir comme un dérivé des jeux dans la lignée de la vague post Slay the Spire qui incorpore en plus des éléments de jeux de plateau. David Cicurel, le chef du studio Game source, est d’ailleurs un créateur de jeu de plateaux, connu notamment pour Chronicles of Crime :

« Mahokenshi s’inscrit dans une quête personnelle, dont le but est de trouver des moyens originaux de fusionner les jeux de plateaux et les jeux vidéo. C’est une véritable aventure comprenant tout ce qu’il y a de mieux pour les joueurs : des défis passionnants, des choix ayant un impact sur sa stratégie et un univers vivant et immersif. »

Mahokenshi sortira en accès anticipé en 2022 sur PC.