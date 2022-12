Mahokenshi : Le jeu de stratégie deckbuilding distribuera les cartes le 24 janvier

Présenté à l’AG French Direct par le biais d’une cinématique, Mahokenshi est un jeu français développé par l’équipe de Game Source Studio et repéré par l’éditeur Iceberg Interactive. Relativement discret depuis, malgré une présence au festival Steam, le jeu mêlant aventure, stratégie et deckbuilding nous donne rendez-vous en janvier pour sa sortie. L’occasion de nous rappeler son concept.

Suivez la voie de Mahoken

Avec son univers qui emprunte beaucoup à la mythologie et au folklore japonais, Mahokenshi nous fait incarner un samouraï qui utilise diverses magies. On aura pour objectif d’assurer la défense des Îles Célestes attaquées par les forces de la corruption, en optant pour l’une des quatre maisons disponibles, à savoir la Maison de Saphir, la Maison de Topaze, la Maison de Rubis et la Maison de Jade, chacune ayant son propre background et style de jeu.

Un pitch idéal pour un jeu de stratégie, qui tente tout de même d’allier cette composante à un jeu d’aventure et deckbuilding. On avance ainsi sur une carte divisée en plusieurs cases que l’on doit explorer et où chaque coin nous permet de faire une rencontre. Plus de 200 cartes sont à découvrir, permettant de façon un deck à votre image et faire face aux nombreux démons.

Mahokenshi sortira le 24 janvier sur PC via Steam. Aucune version console prévue pour l’instant, on imagine que cela dépendra du succès à son lancement.