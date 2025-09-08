MachineGames se dit prêt à travailler sur un nouveau jeu Wolfenstein

B.J. en a encore sous le coude

Le collectif Noclip a consacré une vidéo sur la création de Wolfenstein ce week-end, dans laquelle MachineGames revient sur les derniers épisodes de la saga. Jerk Gustafsson, qui est à la tête du studio, n’hésite pas à dire qu’il a toujours vu l’histoire de William « B.J. » Blazkowicz comme une trilogie, et qu’il reste encore au studio « une histoire à raconter » :

« Nous avons toujours envisagé cela comme une trilogie. Ce voyage pour BJ, même pendant les premières semaines chez id Software, lorsque nous avons élaboré New Order, nous avions encore un plan pour au moins ce personnage, ce qui se passerait dans le deuxième et le troisième volet. Je pense que c’est important de le dire, car – du moins je l’espère – nous n’en avons pas encore terminé avec Wolfenstein. Nous avons une histoire à raconter. »

S’il parle ici d’un troisième jeu alors que le studio a déjà développé quatre épisodes, c’est sans doute car il ne prend pas en compte The Old Blood et Youngblood, qui sont des opus un peu à part. Il veut probablement parler d’une suite directe à The New Colossus, même si cela voudrait dire que ce nouvel épisode doit se caler entre cet épisode et Youngblood (qui met en scène les filles du protagoniste).

Le studio devrait encore être occupé sur le jeu Indiana Jones durant ces prochains mois, et allez savoir si Bethesda a déjà commandé une suite pour le jeu. Mais la licence Wolfenstein a visiblement encore un peu d’avenir malgré cela.