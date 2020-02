Final Fantasy XV et Wolfenstein Youngblood rejoignent le Game Pass

Après les arrivées de A Plague Tale Innocence, de GRIS ou encore de Children of Morta, le Game Pass débute le mois de février avec plusieurs gros titres, qui débarqueront très prochainement sur le catalogue.

Un mois de février bien rempli

On commencera tout d’abord le 6 février avec Final Fantasy XV, qui sera disponible dans sa version de base et non son édition Royale. Si l’aventure de Noctis ne vous tente pas plus que cela, vous pourrez vous tourner vers Wolfenstein: Youngblood, le dernier opus de la série. Les deux titres intégreront à la fois le Game Pass console et celui sur PC, dans le courant du mois.

Sur Xbox One, il sera également possible de jouer à Death Squared dès le 13 février, quand les joueurs PC pourront découvrir en février Death’s Gambit. N’oublions pas que la bêta de Bleeding Edge sera aussi accessible dès le 14 février sur PC.