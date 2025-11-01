Lost in Random: The Eternal Die se met à jour gratuitement pour fêter Halloween

Cette extension, gratuite on le rappelle, vous permettra de bénéficier de plusieurs nouveautés, à commencer par des défis hebdomadaires conçus par le mystérieux Wager Rollins lui-même, l’homme qui vous mettait au défi lors de salles dédiées. Ces défis ont pour vocation d’apporter un peu de sang neuf dans le jeu mais également des rebondissements imprévisibles dus à des règles en constante évolution, avec aucune sauvegarde pour vous aider. Une façon de plus de tester vos réflexes et votre maîtrise du gameplay avec vos capacités et celles de Fortune, votre dé.

Un nouveau coup du sort ?

Ainsi, chacun de ces défis vous récompensera d’un score, capital pour gagner des jetons à utiliser dans la boutique de Wager Rollins dans la zone sure. Les jetons permettent ainsi de gagner des cosmétiques sauvegardés sur la partie en cours, dont 25 nouveaux skins d’armes. Pour davantage de nouveautés, il faut s’attendre à une amélioration de l’arsenal avec 12 nouvelles améliorations d’armes, dix nouvelles reliques et deux nouvelles cartes de capacité, chacune liée à de nouveaux effets de statut, dont le Pile ou face où le sort décidera de l’effet obtenu en fonction de votre chance… ou pas !

En plus de pouvoir désormais se mesurer au reste de la communauté dans un classement dédié, le jeu implémente également plusieurs améliorations, notamment audios ou graphiques, tout en corrigeant plusieurs bugs. De quoi replonger dedans dans de meilleures conditions, le jeu étant déjà bien propre lors de sa sortie.

Lost in Random: The Eternal Die est disponible depuis le 17 juin dernier sur PC, PS5, Xbox Series X/S et Switch. L’extension Wager’s Gauntlet est disponible gratuitement sur tous les supports dès maintenant. À noter que le jeu dispose d’une belle remise de 40% sur Steam en ce moment.