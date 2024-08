Lost in Random passe au rogue-lite et mise sur le hasard

Dans un premier temps, l’annonce d’un Lost in Random 2 a été chaleureusement accueillie par le public. Ce dernier c’est cependant rapidement rendu compte que le studio a décidé d’utiliser cette suite pour explorer un nouveau terrain. Un changement de cap qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui a le mérite de particulièrement bien s’adapter à l’univers. Cette fois-ci, on ne retrouvera pas Electronic Arts à l’édition, mais Thunderful publishing.

Pour mieux marquer le changement de genre, Lost in Random : The Eternal Die mettra en scène un tout nouveau personnage. Paire laissera ainsi sa place à Aleksandra et son dé humanoïde. Aleksandra est une guerrière redoutable, l’objectif étant évidemment de proposer un gameplay plus nerveux qu’on sent inspiré par Hades. D’ailleurs, on sent presque dans la démarche de Zoink la volonté de suivre les pas de Supergiant, habitué (sauf avec Hades II) à proposer une nouvelle approche à chaque titre.

Pour le moment, impossible de savoir si Ryan North, qui avait collaboré avec l’équipe du premier jeu, sera de retour ou non. Dans le communiqué de presse accompagnant l’annonce du jeu, on retrouve une déclaration de Martin Storm, réalisateur du jeu. Ce dernier nous explique que le rogue-lite a été choisi après une mûre réflexion dont l’objectif était de trouver la meilleure manière d’étendre l’univers de Lost in Random :

Au fil des ans, nous avons constaté à quel point Lost in Random a touché les joueurs du monde entier, de son histoire captivante à ses combats créatifs dans un monde merveilleux et excitant. Nous avons réfléchi à la manière de développer ce monde et nous avons décidé de créer un rogue-lite plein d’action et de hasard, en augmentant les enjeux et la vitesse pour créer une toute nouvelle expérience de jeu. Nous avons hâte que les joueurs découvrent ce que nous leur réservons dans Lost in Random : The Eternal Die, et de tenter leur chance une nouvelle fois.

Lost in Random : The Eternal Die est attendu sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC (Steam) quelque part en 2025. Les abonnés du Game Pass seront ravis d’apprendre que le titre intègrera directement le catalogue.