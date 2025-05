Lost in Random: The Eternal Die, l’action-roguelite burtonien, débarquera le 17 juin

La sortie du Lost in Random sauce Hades se précise

En 2021 sortait Lost in Random, un jeu très agréable dont la direction artistique burtonienne et le gameplay action basé sur le lancer de dés formaient un mélange tout à fait intéressant. À l’annonce de la suite Lost in Random: The Eternal Die, le contrepied fut pris en se tournant cette fois vers un genre action-roguelite.

Un changement intéressant que l’on attendait de voir manette en main pour cet été. Via un communiqué de presse de la part de Thunderful et Stormteller Games, nouvelle équipe sur le projet, on apprend précisément que ce sera pour le 17 juin.

Le trailer diffusé pour illustrer la nouvelle nous redonne tout de suite la tonalité de cette suite. Le côté action-roguelite rappelle complètement la vibe Hades que l’on risque de vivre en contrôlant la Reine Aleksandra, protagoniste de cette aventure visant à venir à bout de Mare The Knight.

Nous aurons toujours un dé pour nous accompagner, répondant au nom de Fortune et la direction artistique reste dans le ton du style Burton qui avait tant fonctionné. Du côté du gameplay, on disposera de quatre armes uniques, plus d’une centaine de reliques, et Fortune pourra être lancé pour déclencher différents effets.

Cela promet tout un tas de combinaisons bien sympathiques, et il faudra bien cela pour arriver au bout des quatre biomes dont la configuration sera générée aléatoirement, et qui seront composés de près d’une trentaine d’ennemis différents.

Deux éditions numériques sont prévues pour Lost in Random: The Eternal Die, avec une réduction à la précommande. La Standard coûtera 22,49€ tandis que la Premium sera au prix de 24,64€. Le contenu de la Premium comprendra un artbook numérique, la bande originale et un skin sur Steam, et un skin également sur console.

Les précommandes de Lost in Random: The Eternal Die concernent la PS5, les Xbox Series et la version PC via Steam. Mais seule la Premium Edition peut être commandée sur Switch. Le titre sera donc disponible le 17 juin sur les plateformes citées, ainsi que Day One sur le Xbox Game Pass Ultimate et PC Game Pass.