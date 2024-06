State of Delay

Une cinématique de près de trois minutes, c’est ce qu’a décidé de nous montrer Xbox. On suit alors des survivants qui, d’abord esseulés, combattent main dans la main un tas de zombies au beau milieu d’une station-service. Et c’est à peu près tout.

Certes l’ambiance est de nouveau posée avec un titre qui, on le rappelle, est un jeu de survie en open world jouable en coopération. On aperçoit également à la fin du trailer un gros ennemi que l’on a pas forcément envie de croiser. En revanche, les tentatives de passages en simili gameplay in game ne dupent pas vraiment grand monde. Le titre de Undead Labs, passé il y a plus d’un an déjà sur Unreal Engine 5, loupe donc l’occasion de donner envie en apportant du concret.

Et pour avoir quelques miettes sur State of Decay 3, il faut regarder du côté de Xbox Wire, où une partie du studio Undead Labs s’est quelque peu exprimé sur le fonctionnement du jeu. L’équipe de développement a par exemple choisi un trailer mettant en scène quatre personnages (et donc joueurs), finissant par se rejoindre, pour montrer le côté émergeant d’une partie en ligne et le travail effectué sur la fonctionnalité de monde partagé.

Est également mentionné le système de permadeath, persistant dans la série State of Decay. Dans le jeu, un personnage qui meurt disparait définitivement, de quoi renforcer le sentiment de danger et de vulnérabilité à tout instant. On nous parle également de mécaniques de personnalisation sans vraiment en dire beaucoup pour l’instant.

State of Decay 3 est toujours attendu sur PC et Xbox Series a une date inconnue.