Lords of the Fallen confirme un patch PS5 Pro, voici les améliorations attendues

Axiom et Umbral plus beaux que jamais ?

Alors que le studio prépare tranquillement sa suite pour 2026, Lords of the Fallen va bientôt profiter d’un patch d’optimisation pour la PS5 Pro. Prévu pour le lancement de la console, celui-ci profitera de la puissance de la machine pour moins de compromis entre les différents modes graphiques. Ainsi, on nous promet :

Une densité de pixels augmentée de 40% pour une image plus nette

Un mode Performance en 60 fps et avec de la 4K (upscalée) et des textures améliorées

Un mode Qualité en 4K/30fps natif

La promesse d’un framerate stable

Bref, un packaging relativement classique pour ce genre de console, tout en profitant de l’amélioration matérielle déjà prévue par la PS5 Pro. Ce patch sera disponible le 7 novembre, date de lancement de la machine. Hexworks nous promet d’ailleurs d’autres patchs pour le Souls-like sur l’ensemble des plateformes pour améliorer le titre suite aux retours de la communauté. Rappelons que Lords of the Fallen est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series et que notre test (et nos guides) sont toujours en ligne.