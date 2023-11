Lethal Company : Ce jeu d’horreur coopératif est le nouveau phénomène sur Steam

La surprise de la fin d’année

Entre Dead by Daylight et Phasmophobia, le genre du jeu horrifique coopératif a décidément le vent en poupe ces dernières années. Lethal Company entend bien surfer sur le succès de ces titres en proposant lui aussi de se faire peur à plusieurs, cette fois-ci en incarnant des personnages chargés de récupérer des matériaux sur des lunes abandonnées. Si plusieurs outils sont à votre disposition pour poursuivre votre voyage, rien ne vaut la protection de vos camarades, qui pourront vous prévenir des dangers qui vont se faire de plus en plus fréquents au fil de la partie.

Un jeu salué par les utilisateurs Steam puisqu’il compte désormais plus de 23 000 évaluations, la plupart étant « extrêmement positives ». De quoi favoriser le bouche à oreille, surtout lorsque le jeu est aidé par de nombreux streamers qui diffusent leurs parties et leurs fous rires sur Twitch et les réseaux sociaux. Ce qui a véritablement propulsé la popularité du jeu, qui a réussi à atteindre un pic de 117 278 personnes en simultané selon SteamDB, soit plus que le record des deux jeux cités en début d’article. Depuis début novembre, les chiffres du jeu ne font que croître, ce qui veut dire que ce pic pourrait rapidement être dépassé. Actuellement, il est d’ailleurs le jeu qui se vend le plus sur Steam depuis ces derniers jours.

Un succès aussi retentissant que surprenant, qui pourrait devenir l’une des sensations de cette fin d’année 2023.