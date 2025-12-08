Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 décembre (Skate Story, Unbeatable, Terminator 2D: No Fate…)

Les sorties de la semaine

C’est bien la dernière vraie semaine côté sorties jeux vidéo, puisque la deuxième moitié du mois de décembre est plus que calme en raison des fêtes de fin d’année. Alors avant de reprendre le rythme aux alentours de mi-janvier, on regarde ce qui nous attend dans les prochains jours avec par exemple deux titres qui ont été reportés : Unbeatable et Terminator 2D: No Fate, mais qui ne voulaient surtout pas manquer 2025.

Voici les sorties jeux vidéo de la semaine :

8 décembre

9 décembre

Unbeatable (PC, PS5, Xbox Series)

Death Howl (PC)

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International (Switch, PS4, PS5)

10 décembre

11 décembre

12 décembre