Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 décembre (Skate Story, Unbeatable, Terminator 2D: No Fate…)
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Et voilà, l’année touche à sa fin, et avec elle, la dernière grosse semaine côté sorties. Enfin, grosse, pas tellement, mais quelques titres méritent le coup d’œil pour terminer comme il se doit 2025. On fait le point sur les jeux à ne pas manquer cette semaine.
Les sorties de la semaine
C’est bien la dernière vraie semaine côté sorties jeux vidéo, puisque la deuxième moitié du mois de décembre est plus que calme en raison des fêtes de fin d’année. Alors avant de reprendre le rythme aux alentours de mi-janvier, on regarde ce qui nous attend dans les prochains jours avec par exemple deux titres qui ont été reportés : Unbeatable et Terminator 2D: No Fate, mais qui ne voulaient surtout pas manquer 2025.
Voici les sorties jeux vidéo de la semaine :
8 décembre
- Skate Story (PC, PS5, Switch 2)
- Microsoft Flight Simulator 2024 (PS5)
- Yakuza 0 Director’s Cut (PC, PS5, Xbox Series)
- Yakuza Kiwami (PC, PS5, Xbox Series)
- Yakuza Kiwami 2 (PC, PS5, Xbox Series)
- Frostpunk 2 – Fractured Utopias (PC, PS5, Xbox Series)
9 décembre
- Unbeatable (PC, PS5, Xbox Series)
- Death Howl (PC)
- Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered International (Switch, PS4, PS5)
10 décembre
- Légendes Pokémon Z-A – Méga-Dimension (Switch, Switch 2)
- Second Stellar (PC, accès anticipé)
- Valester (PC, accès anticipé)
11 décembre
- Pioneers of Pagonia (PC)
- Warhammer 40,000: Rogue Trader (Switch 2)
- Ashes of Creation (PC)
12 décembre
- Terminator 2D: No Fate (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)
- Everdream Village (PC, accès anticipé)
- Alchemy Factor (PC, accès anticipé)
Cet article peut contenir des liens affiliés