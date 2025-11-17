Les sorties jeux vidéo de la semaine du 17 novembre (Kirby Air Riders, Bob l’Eponge: Les Titans des Marées…)
Publié le :
Rédigé par Jordan
Cette semaine sera encore riche en sortie. La fin d’année est à nos portes ce qui veut dire que l’on est ici dans la dernière vague des sorties avant une pause bien méritée dès la mi-décembre, et cette semaine, il y aura encore de quoi faire avec une exclusivité Switch 2 qui pourrait créer la surprise et tout un tas de jeux indépendants intéressants.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, pas question de ralentir, ne serait-ce qu’avec Kirby Air Riders qui viendra nous donner notre dose d’adrénaline avec ses courses endiablées. On retrouvera également un nouveau jeu Bob l’Éponge, mais aussi Deadpool qui vient s’essayer à la réalité virtuelle. Du côté des projets plus confidentiels, on jettera assurément un œil à The Berlin Apartment, ou Demonschool, qui a trop de fois été reporté.
Voici la liste des sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
17 novembre
- Solo Leveling: Arise Overdrive (PC)
- The Berlin Apartment (PS5, Xbox, PC)
- Forestrike (PC, Switch)
- Peace Island (PC, accès anticipé)
- Unmourned (PC)
18 novembre
- Marvel’s Deadpool VR (Meta Quest 3 et 3S)
- Morsels (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Bob l’Eponge: Les Titans des Marées (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Kingdoms of the Dump (PC)
19 novembre
- Demonschool (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch)
- Moonlighter 2: The Endless Vault (PC, accès anticipé)
- Ayasa: Shadows of Silence (PC)
- Brush Burial: Gutter World (PC)
20 novembre
- Kirby Air Riders (Switch 2)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PS5)
- Monsters are Coming! Rock & Road (PC)
- Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked (PC, PS5, PSVR2, Meta Quest)
- R-Type Delta HD Boosted (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Outlaws + Handful of Missions: Remaster (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch)
