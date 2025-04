Les sorties inattendues de gros jeux comme The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered inquiètent les éditeurs indés

Pour beaucoup, voir The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered sortir par surprise peut avoir fait de l’ombre à Clair Obscur: Expedition 33 (surtout en étant tous les deux sur le Xbox Game Pass), même si pour le moment, le RPG français semble conquérir un large public. Et si le jeu de Sandfall Interactive n’est peut-être pas impacté, d’autres le seront.

C’est ce que regrette le cofondateur du label indépendant Raw Fury, Jonas Antonsson (via IGN), qui explique que les « shadowdrops » comme celui de Bethesda peuvent faire quelques dégâts collatéraux au sein de la scène indé :

« J’adorais (quand j’étais plus jeune) et j’adore toujours autant Oblivion. Je suis personnellement ravi de le voir revenir et qu’il soit découvert par une toute nouvelle génération de joueurs. Mais du point de vue des studios indépendants et des éditeurs indépendants, c’est là le problème de ces shadowdrops massifs. Tout est plus ou moins occulté par ces derniers. Nous n’avons ni l’argent ni la force de frappe nécessaires, alors on planifie tout soigneusement. Y compris la date de sortie, en fonction des autres sorties, etc., pour maximiser nos chances d’attirer l’attention. J’adore le jeu qui est sorti, mais je ressens de la douleur pour notre équipe et surtout pour le développeur avec qui nous avons travaillé pendant des années, qui a mis tout son cœur et toute son âme dans son jeu. »