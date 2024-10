L’horreur attendra pour l’hommage à Silent Hill, Post Trauma est finalement repoussé à 2025

On imagine que les espagnols de Red Soul Games voulaient absolument viser fin octobre pour coller à l’ambiance d’Halloween. Malheureusement, les prévisions étaient sans doute un peu optimiste puisque Post Trauma vient d’être repoussé à l’année prochaine. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Roberto Serra Gascón explique que la copie n’est pas encore suffisamment satisfaisante pour être proposée à la vente.

Hello everyone,

I have some bittersweet news to share, sad because I want to get the game in your hands as soon as possible but good because I know this is the best thing for the game.

Please take a look at the full statement below.

-Roberto pic.twitter.com/z83pUYEJsN

— Post Trauma (@PostTraumaGame) October 3, 2024