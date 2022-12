Post Trauma : Le jeu d’horreur inspiré de Resident Evil et Silent Hill trouve un éditeur

En amont du vrai show, les Game Awards tiennent toujours un pré-show, qui réserve quelques annonces. Cette année, il y a eu pas mal de petites surprises, notamment la date de sortie de Street Fighter 6 ou encore la présentation de After Us. C’est également le créneau qu’a choisi Post Trauma pour se remontrer après un an, en dévoilant une bande-annonce et une bonne nouvelle.

Partenaire trouvé pour le jeu d’horreur

Cette nouvelle vidéo nous permet d’en voir un peu plus sur les ambitions de ce titre indépendant. Post Trauma est un projet chapeauté par le studio Red Soul Games, fondé par Roberto Serra Gascón, un développeur indépendant qui a quitté son travail en 2021 pour se lancer corps et âme dans cette création. Une création qui ne cache pas ses inspirations à des classiques du jeu d’horreur, Silent Hill et Resident Evil en tête, avec une aventure qui jouera sur les angles de caméra fixe.

D’abord lancé en solo, le projet a su réunir d’autres développeurs pour faire avancer plus vite la conception tout en faisant grimper les ambitions d’un cran. Le titre profite ainsi des Game Awards pour annoncer son partenariat avec l’éditeur Raw Fury, habitué à publier et à apporter leur expertise à des titres indépendants (Call of the Sea, Flat Eye, Sable…). Ce dernier trailer en profite pour nous montrer l’ambiance pesante qui nous attend, où l’on y suivra l’histoire de Roman, un vieil homme qui doit trouver un moyen de rentrer chez lui après s’être réveillé dans un endroit cauchemardesque.

Post Trauma est actuellement en développement pour une sortie sur PC. Des versions consoles ont aussi été confirmées dans la foulée, mais sans pour autant préciser lesquelles. Pas de date ni de période de sortie non plus.