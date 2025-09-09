Les billets pour les concerts de Clair Obscur: Expedition 33 sont partis en un rien de temps, mais d’autres arrivent

Pour ceux qui viendront après

Les concerts Clair Obscur: Expedition 33 ont été sold-out en quelques minutes ce matin, et tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir un billet. Sandfall Interactive en a pris note et annonce que de nouveaux billets vont être disponibles à l’achat dès demain, le 11 septembre à 10 heures, toujours sur le même site (donc bon courage à vous). Cependant, ces places ne concernent que les dates parisiennes du 28 au 29 octobre, et non le concert à Lyon, ni celui à Montpellier.

Ce qui est bien dommage pour les personnes qui ne résident pas vers Paris, mais un espoir subsiste. Le studio prévient que « d’autres dates arrivent l’année prochaine, pour la tournée mondiale en 2026 », laissant ainsi espérer d’autres représentations en France avant que la tournée s’exporte à l’étranger, surtout à la vue du succès de ces premiers concerts. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que les concerts soient près de chez vous, tout en comptant sur votre chance (et le hasard) pour acheter un billet malgré la forte demande.