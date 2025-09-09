Les billets pour les concerts de Clair Obscur: Expedition 33 sont partis en un rien de temps, mais d’autres arrivent
La bande-son de Clair Obscur: Expedition 33 a tellement marqué les esprits que Sandfall Interactive s’est empressé d’organiser une série de concerts, d’abord en France, avant de viser l’international. Quatre dates ont été révélées hier, avec l’ouverture de la billetterie ce matin, qui a bien entendu été prise d’assaut. Peut-être même encore plus rapidement que prévu, avec un site pas forcément très fonctionnel qui s’est attiré les foudres des personnes n’ayant pas pu acheter une place (et on est avec vous). Heureusement, il reste encore un espoir d’obtenir un billet, en attendant d’autres dates.
Pour ceux qui viendront après
Les concerts Clair Obscur: Expedition 33 ont été sold-out en quelques minutes ce matin, et tout le monde n’a pas eu la chance d’avoir un billet. Sandfall Interactive en a pris note et annonce que de nouveaux billets vont être disponibles à l’achat dès demain, le 11 septembre à 10 heures, toujours sur le même site (donc bon courage à vous). Cependant, ces places ne concernent que les dates parisiennes du 28 au 29 octobre, et non le concert à Lyon, ni celui à Montpellier.
Ce qui est bien dommage pour les personnes qui ne résident pas vers Paris, mais un espoir subsiste. Le studio prévient que « d’autres dates arrivent l’année prochaine, pour la tournée mondiale en 2026 », laissant ainsi espérer d’autres représentations en France avant que la tournée s’exporte à l’étranger, surtout à la vue du succès de ces premiers concerts. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts pour que les concerts soient près de chez vous, tout en comptant sur votre chance (et le hasard) pour acheter un billet malgré la forte demande.
