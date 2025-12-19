League of Legends pourrait connaître un véritable remake en 2027

Pas de League of Legends 2 mais un League of Legends Remake

D’abord révélé par la journaliste Cecilia D’Anastasio de Bloomberg, avant d’être plus ou moins officialisé par une courte vidéo postée sur les réseaux sociaux officielles de Riot Games, le studio travaillerait actuellement sur une nouvelle version complète de League of Legends, connue en interne sous le nom de League Next.

Cinq employés actuels et anciens du studio auraient indiqué que ce projet représente “la plus grosse mise à jour de l’histoire du jeu”, avec une sortie prévue pour 2027. Selon ces informations, il ne s’agirait pas d’une simple mise à jour de contenu, mais bien d’une refonte en profondeur, au point de s’apparenter davantage à un remake qu’à une évolution classique.

A look at some of our plans for League after 2026. pic.twitter.com/vqsnBksg1Y — League of Legends (@LeagueOfLegends) December 18, 2025

Dans la vidéo postée sur les réseaux sociaux, les responsables Andrei Van Roon et Paul Bellezza expliquent que Riot ne travaille pas sur un League of Legends 2 autonome, mais bien sur une transformation majeure de l’expérience actuelle. Selon Riot, l’un des objectifs principaux de “League Next” est de moderniser l’interface et le client de League of Legends. Le jeu, qui s’appuie encore sur des fondations techniques datant de ses débuts en 2009, bénéficiera d’un client intégré plus moderne (en bref, sans launcher séparé) et d’une présentation visuelle totalement repensée. Cela inclut des modèles de champions, des menus et des arènes renouvelés afin de rapprocher l’expérience du jeu des standards actuels.

La vidéo publiée par Riot précise que ces changements ne se limitent pas à un lifting esthétique et que des améliorations techniques profondes sont également en cours pour rendre la maintenance, les mises à jour et l’ajout de nouvelles fonctionnalités plus fluides et plus rapides qu’auparavant.

Une telle refonte pourrait évidemment susciter des inquiétudes chez les invocateurs de longue date. League of Legends dispose d’une communauté extrêmement fidèle, mais parfois réticente aux changements trop radicaux. Le point positif est que ce projet pourrait aussi permettre de revoir les ambitions du MOBA à la hausse et de se moderniser pour s’axer sur les productions dérivées comme la série Arcane (notamment avec une narration un peu plus poussée in-game), dont le succès a largement dépassé le cercle du jeu vidéo. « League Next » étant d’abord un projet destiné à attirer de nouveaux joueurs.