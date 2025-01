League of Legends démarre 2025 avec une bande-annonce réalisée par le studio derrière Arcane, sous le signe de Noxus

Cap sur Noxus, sur tous les médias

Peut-être qu’après tout, c’est le but visé par Riot Games. On le sait déjà, Arcane n’aura pas de saison 3 mais l’univers League of Legends continuera à la télévision avec trois nouvelles séries, dont la première prendra place dans la région de Noxus.

Alors voir cette bande-annonce être elle aussi centrée sur cette zone du monde tout en faisant la part belle au personnage de Mel Medarda que l’on a uniquement vu dans le show de Fortiche (sans parler d’une référence explicite à la série) a de quoi faire lever quelques sourcils.

Et pourtant non, vous ne visionnez pas une bande-annonce de la prochaine série qui fera suite à Arcane, mais bien un trailer pour la nouvelle saison de League of Legends (le jeu) qui démarrera le 9 janvier prochain, et qui se concentrera justement sur Noxus avec des skins en lien avec la région. Riot pousse la stratégie transmedia à son paroxysme en faisant en sorte que le jeu reprenne la suite des événements d’Arcane, du moins via ses bandes-annonces (ça sera plus difficile in-game).

Au moins, le studio Fortiche a droit à un galop d’essai en s’attaquant au lore de Noxus ici, avant de continuer son travail sur la nouvelle série à venir.