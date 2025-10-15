Le Summer Game Fest 2026 prend déjà rendez-vous et change de lieu
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Alors que les températures baissent et que l’on commence à se ruer sous un plaid, on ne s’attend pas à ce que l’on nous parle déjà du Summer Game Fest. L’événement estival de Geoff Keighley est cependant déjà en préparation, et ce avant même la diffusion des prochains Game Awards. Le présentateur/producteur nous prévient d’ores et déjà que l’édition 2026 du Summer Game Fest est en route, et elle aura la particularité de se délocaliser.
Le faux E3 prend date
Le rendez-vous est déjà pris pour le Summer Game Fest 2026. Geoff Keighley a confirmé que celui-ci aura lieu le 5 juin 2026, non pas au YouTube Theater comme l’année passée, mais au Dolby Theater, ce qui n’est pas bien loin étant donné que l’on reste ici à Los Angeles. Là encore, l’événement sera ouvert au public et les places seront mises en vente dès le printemps.
Il est malgré tout un peu tôt pour savoir à quoi s’attendre ici, même si Keighley promet un showcase « spectaculaire » sur les jeux à venir. Lui-même ne doit pas encore avoir bouclé le line-up de cette édition, donc la promesse est un peu vaine, surtout à la vue des précédentes éditions. Le Summer Game Fest étant toujours un cran en dessous des Game Awards, mieux vaut ne pas trop s’impatienter ici. Toujours est-il qu’il s’agira probablement du premier showcase post-GTA 6 si le jeu n’est pas repoussé, ce qui laissera peut-être plus de manœuvre aux studios qui veulent annoncer des dates de sortie pour 2026.
D’ici là, le prochain grand rendez-vous, ce sont les Game Awards, qui auront lieu le 11 décembre prochain.
Cet article peut contenir des liens affiliés