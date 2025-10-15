Le Summer Game Fest 2026 prend déjà rendez-vous et change de lieu

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Alors que les températures baissent et que l’on commence à se ruer sous un plaid, on ne s’attend pas à ce que l’on nous parle déjà du Summer Game Fest. L’événement estival de Geoff Keighley est cependant déjà en préparation, et ce avant même la diffusion des prochains Game Awards. Le présentateur/producteur nous prévient d’ores et déjà que l’édition 2026 du Summer Game Fest est en route, et elle aura la particularité de se délocaliser.

summer game fest conférences

Cet article peut contenir des liens affiliés

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Tencent dévoile un nouveau FPS free-to-play, qui va verser dans l’ambiance horrifique

pc
Image d\'illustration pour l\'article : Tencent dévoile un nouveau FPS free-to-play, qui va verser dans l’ambiance horrifique

Ghost of Yotei démarre bien en Europe, au même niveau que Ghost of Tsushima

ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Ghost of Yotei démarre bien en Europe, au même niveau que Ghost of Tsushima

Marc-Alexis Côté, qui gérait la licence Assassin’s Creed, quitte Ubisoft suite à la formation de Vantage Studios

Image d\'illustration pour l\'article : Marc-Alexis Côté, qui gérait la licence Assassin’s Creed, quitte Ubisoft suite à la formation de Vantage Studios

007 First Light : IO Interactive explique comment les films de Daniel Craig ont influencé le jeu

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : IO Interactive explique comment les films de Daniel Craig ont influencé le jeu
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Tencent dévoile un nouveau FPS free-to-play, qui va verser dans l’ambiance horrifique
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Tencent dévoile un nouveau FPS free-to-play, qui va verser dans l’ambiance horrifique
Le Summer Game Fest 2026 prend déjà rendez-vous et change de lieu
Image d\'illustration pour l\'article : Le Summer Game Fest 2026 prend déjà rendez-vous et change de lieu
Ghost of Yotei démarre bien en Europe, au même niveau que Ghost of Tsushima
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Ghost of Yotei démarre bien en Europe, au même niveau que Ghost of Tsushima
Marc-Alexis Côté, qui gérait la licence Assassin’s Creed, quitte Ubisoft suite à la formation de Vantage Studios
Image d\'illustration pour l\'article : Marc-Alexis Côté, qui gérait la licence Assassin’s Creed, quitte Ubisoft suite à la formation de Vantage Studios
007 First Light : IO Interactive explique comment les films de Daniel Craig ont influencé le jeu
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : 007 First Light : IO Interactive explique comment les films de Daniel Craig ont influencé le jeu
Assassin’s Creed Shadows pourrait être disponible sur Nintendo Switch 2 dès le mois de décembre
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Assassin’s Creed Shadows pourrait être disponible sur Nintendo Switch 2 dès le mois de décembre
Sucker Punch évoque la possibilité de continuer la saga Ghost, de revenir à Sly, ou de partir sur autre chose
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Sucker Punch évoque la possibilité de continuer la saga Ghost, de revenir à Sly, ou de partir sur autre chose
Dissidia Duellum Final Fantasy, un nouveau spin-off dans un Tokyo moderne, arrive sur mobiles
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Dissidia Duellum Final Fantasy, un nouveau spin-off dans un Tokyo moderne, arrive sur mobiles
Splinter Cell Deathwatch : La série est maintenant disponible sur Netflix
Image d\'illustration pour l\'article : Splinter Cell Deathwatch : La série est maintenant disponible sur Netflix
Crimson Desert se dévoile un peu plus avec un combat contre un impressionant dragon mécanique
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Crimson Desert se dévoile un peu plus avec un combat contre un impressionant dragon mécanique
Bluepoint Studio recrute pour un jeu d’action à la troisième personne, après son jeu service God of War annulé
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Bluepoint Studio recrute pour un jeu d’action à la troisième personne, après son jeu service God of War annulé
Pokémon : Une gigantesque fuite dévoile tous les plans des futurs jeux jusqu’en 2030
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon : Une gigantesque fuite dévoile tous les plans des futurs jeux jusqu’en 2030
Le Steam Néo Fest est de retour, voici les 15 démos à ne pas manquer parmi les centaines disponibles
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le Steam Néo Fest est de retour, voici les 15 démos à ne pas manquer parmi les centaines disponibles
Black Myth Wukong refait parler de lui avec une énorme mise à jour de plus de 90 Go sur PS5
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Black Myth Wukong refait parler de lui avec une énorme mise à jour de plus de 90 Go sur PS5
Débrief’: Assassin’s Creed annulé, mise à jour Clair Obscur: Expedition 33, et fermetures de studios
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’: Assassin’s Creed annulé, mise à jour Clair Obscur: Expedition 33, et fermetures de studios
Just Dance 2026 : Voici la liste complète des 40 musiques
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Just Dance 2026 : Voici la liste complète des 40 musiques
Meg sortira les crocs dans Granblue Fantasy Versus: Rising dès le 15 octobre
pc
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Meg sortira les crocs dans Granblue Fantasy Versus: Rising dès le 15 octobre
Malgré sa mise à jour majeure, FBC: Firebreak est toujours à la peine et même Remedy l’admet
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Malgré sa mise à jour majeure, FBC: Firebreak est toujours à la peine et même Remedy l’admet
Un troisième film Mortal Kombat est d’ores et déjà annoncé, avant même la sortie du deuxième
Image d\'illustration pour l\'article : Un troisième film Mortal Kombat est d’ores et déjà annoncé, avant même la sortie du deuxième
Tekken 8 : Le personnage de Miary Zo viendra conclure le deuxième Season Pass en décembre
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tekken 8 : Le personnage de Miary Zo viendra conclure le deuxième Season Pass en décembre
Une version Nintendo Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows apparait chez Auchan
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Une version Nintendo Switch 2 d’Assassin’s Creed Shadows apparait chez Auchan
Un jeu de combat Avatar: Le Dernier Maître de l’Air va voir le jour en 2026 sur consoles et PC
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Un jeu de combat Avatar: Le Dernier Maître de l’Air va voir le jour en 2026 sur consoles et PC
Dragon Ball FighterZ revient d’entre les morts avec un nouveau DLC, Goku Super Saiyan 4 version Dragon Ball Daima
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Dragon Ball FighterZ revient d’entre les morts avec un nouveau DLC, Goku Super Saiyan 4 version Dragon Ball Daima
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 13 octobre (Légendes Pokémon: Z-A, ASUS ROG Xbox Ally…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 13 octobre (Légendes Pokémon: Z-A, ASUS ROG Xbox Ally…)