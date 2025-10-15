Le Summer Game Fest 2026 prend déjà rendez-vous et change de lieu

Le faux E3 prend date

Le rendez-vous est déjà pris pour le Summer Game Fest 2026. Geoff Keighley a confirmé que celui-ci aura lieu le 5 juin 2026, non pas au YouTube Theater comme l’année passée, mais au Dolby Theater, ce qui n’est pas bien loin étant donné que l’on reste ici à Los Angeles. Là encore, l’événement sera ouvert au public et les places seront mises en vente dès le printemps.

Il est malgré tout un peu tôt pour savoir à quoi s’attendre ici, même si Keighley promet un showcase « spectaculaire » sur les jeux à venir. Lui-même ne doit pas encore avoir bouclé le line-up de cette édition, donc la promesse est un peu vaine, surtout à la vue des précédentes éditions. Le Summer Game Fest étant toujours un cran en dessous des Game Awards, mieux vaut ne pas trop s’impatienter ici. Toujours est-il qu’il s’agira probablement du premier showcase post-GTA 6 si le jeu n’est pas repoussé, ce qui laissera peut-être plus de manœuvre aux studios qui veulent annoncer des dates de sortie pour 2026.

D’ici là, le prochain grand rendez-vous, ce sont les Game Awards, qui auront lieu le 11 décembre prochain.