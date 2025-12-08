Le remake de System Shock sera disponible dès la semaine prochaine sur les deux Switch

Un portage réalisé dans la douleur

Il aura fallu attendre plus d’un an supplémentaire pour avoir le droit de jouer au remake de System Shock sur une console Nintendo, mais Nightdive Studios a une bonne excuse. Il voulait s’assurer que ce portage tourne comme il faut sur la première Switch, ce qui était un challenge de taille.

Dans un journal de développeurs, on apprend que la question du passage à l’Unreal Engine 5 est ce qui bloquait l’équipe, avant qu’une solution soit trouvée pour garantir que le jeu puisse tourner sur l’Unreal Engine 4 sur Switch. Le studio n’hésite pas à comparer son portage à celui de The Witcher III et celui de DOOM sur la console de Nintendo, afin de faire comprendre que le jeu a bien été optimisé malgré la difficulté :

« Nous pensons que les fans seront très satisfaits des performances et des fonctionnalités spécifiques à chaque plateforme que nous avons intégrées à ces portages de System Shock pour les consoles Nintendo. L’objectif de Nightdive était de proposer un portage de System Shock à la hauteur des prouesses techniques telles que DOOM (2016) et The Witcher III sur Nintendo Switch. »

Le remake de System Shock sera donc disponible dès le 18 décembre sur Nintendo Switch 1 et 2.