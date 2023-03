Accueil > Actualités > System Shock revoit ses plans, le remake ne sortira qu’en mai sur PC et plus tard sur consoles

Le remake de System Shock continue de nous faire attendre. Après de multiples retards, on pensait que ce mois de mars était le mois de la délivrance, mais nous étions encore bien trop optimistes. Fraichement récupéré au sein du label Prime Matter de Plaion, le jeu ne sortira finalement pas dans les prochains jours comme promis, puisqu’il est l’objet d’un nouveau report de quelques semaines afin que le studio puisse peaufiner l’expérience.

Les retrouvailles avec SHODAN attendront

N’espérez plus jouer au remake de System Shock dès ce mois de mars. Il faut maintenant attendre le jeu pour le 30 mai prochain, mais uniquement si vous comptez y jouer sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG. D’ailleurs, cette version comprendra un exemplaire gratuit de System Shock 2: Enhanced Edition, mais uniquement pour celles et ceux qui achèteront le titre durant sa période de lancement.

En revanche, pour ce qui est des versions consoles, il faudra se montrer encore plus patient. Des versions PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series sont bien au programme, mais elles n’ont pour l’instant pas de date de sortie. Nightdive Studios et Prime Matter promettent de nous en dire plus rapidement, mais il faudra sans doute attendre que cette version PC voit d’abord le jour.