System Shock Remake : Le titre de Nightdive Studios et de Prime Matter passe enfin gold sur PC

Histoire de vous rafraichir la mémoire, cette production est un remake du célèbre jeu de science-fiction en vue à la première personne commercialisé en 1994. Mélangeant le gameplay de l’époque avec des visuels HD, des contrôles retravaillés, une interface revisitée et une bande-son remasterisée, elle vous invitera à affronter SHODAN, une intelligence artificielle ayant pris le contrôle de la station spatiale Citadel et transformé son équipage en une armée de créatures mutantes hostiles.

#SystemShockRemake has GONE GOLD 📀!

On behalf of the #nightdivestudios team and all of our partners, THANK YOU to the fans for supporting us throughout the game’s development.

We can’t wait to get it into your hands on May 30th!#systemshock #shodan pic.twitter.com/wo8DfMW26T

— Nightdive Studios (@NightdiveStudio) May 9, 2023