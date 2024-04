Quoi de neuf dans la 1.2 ?

Si malheureusement nous n’avions pas eu l’occasion de vous proposer un test complet à sa sortie, System Shock Remake a été bien reçu par la critique et la communauté. Nos quelques heures passées dessus ont d’ailleurs été très positives. Commercialisé à la fin du mois de mai 2023 sur PC, le titre a déjà accueilli quelques patchs. Cette semaine, c’est la mise à jour 1.2 qui a été déployée, et elle est plutôt costaud.

En plus d’apporter son lot de correctifs, celle-ci nous promet une fin revue et corrigée, ce qui nous permet de découvrir un nouveau final étendu. Ce n’est pas tout puisqu’une toute nouvelle protagoniste féminine est maintenant jouable, ce qui vous permet de varier votre personnage principal. On nous promet aussi l’arrivée d’un nouveau système de balises pour faciliter l’exploration dans le mode de difficulté le plus facile, une interface souris/clavier bonifiée, un meilleur support des manettes ainsi que diverses améliorations de gameplay et d’autres optimisations. C’est en anglais mais le patchnote complet est disponible sur Steam.

La mise à jour a déjà été déployée et les joueurs et joueuses qui possèdent le jeu peuvent en profiter. Ces améliorations seront également présentes lors du lancement des versions consoles : on rappelle que System Shock Remake est attendu pour le 21 mai 2024 sur PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series. En physique pour la nouvelle-génération et seulement en dématérialisé pour l’ancienne.