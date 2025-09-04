Le prochain jeu Painkiller prend du retard et ne sortira pas à la date prévue
Rédigé par Jordan
Longtemps mise de côté, la licence Painkiller est aujourd’hui de retour avec un nouvel épisode qui est un reboot qui ne dit pas son nom, et qui est piloté par Anshar Studios pour le compte de 3D Realms et Saber Interactive. Tout ce beau monde devait nous livrer une nouvelle vision de la série, avec un épisode ambitieux, qui devait sortir au tour début du mois d’octobre. Cela ne sera finalement pas le cas, mais pas de panique, le report n’est que de courte durée.
Le Purgatoire attendra encore un peu
Non, le studio derrière Painkiller ne cherche pas ici à éviter certains jeux, comme c’était le cas pour de trop nombreux reports ces derniers temps. S’il a encore besoin de quelques jours de développement, c’est simplement parce que Anshar Studios a ressenti le besoin de peaufiner l’expérience avant le lancement, comme il l’annonce sur ses réseaux sociaux. Heureusement, l’attente ne sera pas très longue.
Au lieu de sortir le 9 octobre prochain comme cela était initialement prévu, Painkiller se dirige maintenant vers une sortie le 21 octobre. Le temps supplémentaire n’étant pas très important, on imagine que les dernières retouches sont minimes. Vous pourrez donc toujours plonger au cœur du Purgatoire au mois d’octobre, sauf si un pépin de dernière minute survient.
Painkiller est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Date de sortie : 21/10/2025