Le prochain jeu Painkiller prend du retard et ne sortira pas à la date prévue

Le Purgatoire attendra encore un peu

Non, le studio derrière Painkiller ne cherche pas ici à éviter certains jeux, comme c’était le cas pour de trop nombreux reports ces derniers temps. S’il a encore besoin de quelques jours de développement, c’est simplement parce que Anshar Studios a ressenti le besoin de peaufiner l’expérience avant le lancement, comme il l’annonce sur ses réseaux sociaux. Heureusement, l’attente ne sera pas très longue.

Au lieu de sortir le 9 octobre prochain comme cela était initialement prévu, Painkiller se dirige maintenant vers une sortie le 21 octobre. Le temps supplémentaire n’étant pas très important, on imagine que les dernières retouches sont minimes. Vous pourrez donc toujours plonger au cœur du Purgatoire au mois d’octobre, sauf si un pépin de dernière minute survient.

Painkiller est prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.