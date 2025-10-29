Test Painkiller – Un reboot d’une mythique franchise qui fait mal aux yeux

Publié le :

Par :

Pas de commentaire

0
4.5

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Painkiller
Painkiller
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 21/10/2025

  • Parfois beau quand il le veut
  • Quelques sensations de tir agréables
  • Le lance-pieux, toujours jouissif
  • Des combats de boss qui ressemblent à quelque chose
  • Une bande-son qui reste dans le ton de la licence
  • Les améliorations d'armes et les cartes du tarot
  • Le mode roguelite pour varier les plaisirs
  • Peu inspiré sur le level-design
  • Neuf niveaux ultra répétitifs
  • Des gunfights manquant de variétés
  • Le bestiaire, une vaste blague
  • Un contenu maigrichon qui ne donne pas envie
  • Chara design et direction artistique, générique
  • Ce même mode roguelite qui n'a rien à faire là
  • Connexion internet constante pour retrouver sa progression...
4.5

Effectuer un reboot d’une licence légendaire est souvent risqué, et Anshar Studios s’est pris violemment les pieds dans le tapis avec ce Painkiller version 2025. Un fond de jeu ultra-répétitif sur chaque niveau, des gunfights et un gameplay en deçà de ce qui se fait actuellement, un contenu et une narration trop légère… Le titre n’est clairement pas un bon jeu, d’autant que toute la dimension coopérative, aussi sympathique soit-elle comme son mode roguelite, vient encore plus pourrir la licence qu’avait entamé People Can Fly à l’époque. Tout est presque foiré à part la technique et la bande-son correcte, mais le reste est beaucoup trop générique, répétitif et mal agencé ou trop peu inspiré pour faire de ce reboot un titre à faire… À un tarif moindre, Witchfire est largement plus dans les codes d’un Painkiller que cette production qui va rapidement être morte née.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

Note des lecteurs

Partagez votre avis (0)

Sur le même thème

Le prochain jeu Painkiller prend du retard et ne sortira pas à la date prévue

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain jeu Painkiller prend du retard et ne sortira pas à la date prévue

Painkiller : La licence marquera son grand retour le 9 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Painkiller : La licence marquera son grand retour le 9 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series

Le nouveau Painkiller fait le point sur une partie de son arsenal dans une nouvelle vidéo

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le nouveau Painkiller fait le point sur une partie de son arsenal dans une nouvelle vidéo

Future Games Show : Le résumé complet des 40 annonces (Painkiller, FBC: Firebreak, System Shock…)

pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Future Games Show : Le résumé complet des 40 annonces (Painkiller, FBC: Firebreak, System Shock…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires