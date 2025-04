Le nouveau Painkiller fait le point sur une partie de son arsenal dans une nouvelle vidéo

On ne s’attendait pas forcément à réentendre parler de Painkiller en 2025, mais la nostalgie est bien à la mode en ce moment. Anshar Studios, 3D Realms et Saber Interactive se sont alliés pour faire revivre cette licence avec un peu de sang neuf, en réimaginant ce fast-FPS qui aura de la concurrence cette année (en la présence d’un certain DOOM: The Dark Ages). Le jeu était présent au line-up de la nouvelle conférence Galaxies hier soir afin de nous en montrer un peu plus, notamment en mettant en avant tous les beaux joujoux avec lesquels on pourra trucider nos ennemis.