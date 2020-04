Gamescom 2020 : l’événement sera uniquement digital

Avec le confinement qui est toujours en vigueur dans de nombreux pays dont l’Allemagne, les événements annuels sont toujours incertains. En tout cas, nous avons désormais la confirmation que la Gamescom 2020 n’aura pas lieu à Cologne.

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗

