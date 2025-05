Le Nintendo Switch Online ajoute 4 jeux rétro au catalogue Game Boy, dont Kirby Star Stacker

Une mini-sélection éclectique

Aux côtés des Tetris, Super Mario Land ou encore The Legend of Zelda: Oracle of Ages/Oracle of Seasons, le Nintendo Switch Online rajoute quatre jeux Game Boy. Il y a fort à parier que la plupart découvriront l’existence de ces titres à leur annonce mais voici la petite sélection qui intègre le catalogue.

Survival Kids. En attendant un nouvel épisode qui arrivera sur Switch 2, Nintendo nous fait (re)découvrir ce jeu survenu en 1999 sur Game Boy Color. Comme son nom l’indique, et en partant d’un personnage, il faut survivre en ramassant et combinant des ressources pour découvrir les secrets de l’île sur laquelle on évolue.

Gradius: The Interstellar Assault, aussi appelé Nemesis II: The Return of the Hero, est le deuxième épisode de la branche secondaire de la série Gradius. Une arrivée d’une saga légendaire du shoot’em up dans l’offre Game Boy.

Kirby Star Stacker est ni plus ni moins qu’une sorte de Tetris avec des règles et des assets apportées par la licence Kirby. Plusieurs modes de jeu, dont Challenge et Time Attack, modifient un peu les configurations auxquelles on est confronté.

Enfin, The Sword of Hope nous replonge en 1990 dans les codes des bons vieux RPG inspirés des JDR papier, avec les différentes actions listées en bas à droite de l’écran, tout comme l’affichage des directions possibles, à gauche. En tant que prince du destin, il faut sauver le roi possédé par un dragon grâce à l’Epée de l’Espoir, bien gardée.