Le MMORPG Blue Protocol: Star Resonance reviendra d’entre les morts cette année sur PC et mobile

Blue Protocol + Star Resonance = ?

En reprenant les choses dans l’ordre, Blue Protocol, le MMORPG de Bandai Namco a assez rapidement été annulé, après une vie surtout menée au Japon. Peu après cet échec est arrivé en décembre dernier Star Resonance, un spin-off développé par Bokura, censé cohabiter avec Blue Protocol, et qui lui ressemble donc beaucoup, mais qui est quand même sorti malgré l’échec de ce dernier.

Et nous voici donc à mi-mai où, finalement, le MMO revient sous le nom de Blue Protocol: Star Resonance. Un titre scotché sans doute pour rassembler le meilleur des deux mondes, ou bien tout simplement pour rattacher ensemble deux noms déjà connus et garder le public familiarisé avec l’un ou l’autre.

Désormais développé par Bokura et édité par A Plus Japan, nous retrouverons un bon vieux MMORPG où nous créerons notre héros ou héroïne pour aller explorer seul ou entre amis le monde de Magna, porté par une direction artistique plutôt charmante. Des combats, des raids, du craft, mais aussi et surtout, de la pêche nous attendent pour des dizaines d’heures.

Une deuxième chance que l’on espère fructueuse et l’espoir est permis puisque le lancement cette année de Blue Protocol: Star Resonance sera cette fois mondial, sur PC (via Steam et Epic), iOS et Android.