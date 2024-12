Le MMO Blue Protocol de Bandai Namco renaît presque de ses cendres grâce à un spin-off prévu avant son annulation

Malgré toutes ses belles promesses et le support d’Amazon pour sa sortie en Occident, Blue Protocol n’aura même pas eu le temps de dépasser les frontières japonaises. Avant même sa sortie globale, le jeu s’est avéré être un si grand échec que Bandai Namco a préféré stopper les frais le plus tôt possible, jusqu’à dissoudre son studio Bandai Namco Online. Sauf qu’avant tout cela, le MMO devait être le point de départ de plusieurs projets, dont un jeu se déroulant dans le même univers et développé par le studio Bokura. Un spin-off qui dévoile aujourd’hui ses premières images (via Automaton), laissant entrevoir une semi-résurrection de Blue Protocol.