Blue Protocol: Star Resonance, le spin-off basé sur un MMO qui n’a pas fonctionné, sortira le mois prochain

Un MMO nait sur les cendres d’un autre

Blue Protocol est mort, mais Blue Protocol: Star Resonance vivra. Ce nouveau MMORPG vient de clore une bêta fermée visiblement couronnée de succès, puisqu’il s’apprête à être lancé partout dans le monde dès le 9 octobre prochain. Le titre sera disponible en free-to-play sur les mobiles iOS et Android, mais aussi sur PC via Steam et l’Epic Games Store. Une nouvelle vidéo a été publiée pour fêter cela, célébrant la communauté lors de la dernière bêta fermée.

Ce MMORPG nous fera découvrir le monde ouvert de Regnas et nous permettra de créer notre avatar avec un style anime clairement appuyé, dans la même veine que Blue Protocol. Moins ambitieux (et surtout moins « sérieux ») que ce dernier, Star Resonance a tout de même pour but de nous laisser effectuer des raids en compagnie de nos amis tout en participant à des festivités plus joyeuses entre deux donjons.

Les préinscriptions sont désormais ouvertes sur le Google Play Store et sur l’App Store.