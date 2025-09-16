Blue Protocol: Star Resonance, le spin-off basé sur un MMO qui n’a pas fonctionné, sortira le mois prochain

Blue Protocol aurait pu être la prochaine grosse sensation des MMORPG si le projet n’avait pas été mis à mort très rapidement par Bandai Namco, qui n’a même pas essayé de le sortir en Occident malgré un contrat d’édition avec Amazon. Pour autant, la licence n’est pas tout à fait morte puisqu’un spin-off dans le même monde avait été commandé chez A Plus Japan et Bokura, toujours sous la forme d’un MMO mais cette fois-ci à destination principale des mobiles. Celui-ci arrivera bien chez nous, et plus tôt qu’on ne pourrait le penser.

Jaquette de Blue Protocol: Star Resonance
Blue Protocol: Star Resonance
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : N/C

