Blue Protocol : On a joué à l’Action RPG multijoueur de Bandai Namco, premier avis vidéo

Récupéré par Amazon pour sa localisation occidentale, Blue Protocol est un Action RPG multijoueur chapeauté par Bandai Namco. Souvent comparé à Genshin Impact dans ses premières images, il semblerait que l’on soit finalement plus proche d’un Tales of’ dans ses mécaniques, la profondeur et la narration riche en moins, avec un système de classes et la possibilité de jouer en multijoueur, sans pour autant y être obligé. Si vous souhaitez en, savoir plus, on a pu y jouer en avant-première, l’occasion de vous partager notre avis avec du gameplay en vidéo.

