Le MMO Pax Dei a terminé son accès anticipé et se lancera dans sa version complète le 16 octobre

Et il arrivera dans le Game Pass

Le MMO sandbox Pax Dei est sorti en accès anticipé l’année dernière et depuis, il a eu droit à diverses mises à jour pour introduire du contenu, comme une zone PvP étendue dans sa dernière update. Et alors qu’il vise l’arrivée d’une cinquième mise à jour majeure pour cet hiver, avec la mise en place de points de contrôles à se disputer entre clans, il arrivera auparavant dans sa version 1.0.

Pax Dei devrait donc sortir le 16 octobre prochain sur Steam et Epic Games Store, mais pas seulement. Dès le premier jour de sa sortie, le jeu sera également compris dans le Xbox Game Pass sur PC, ainsi que sur le GeForce Now. Le jeu sera mis hors-ligne le 14 octobre avant un reset global.

Un pass Premium sera aussi mis en place pour obtenir quelques avantages en jeu, comme un boost d’expérience ou encore la possibilité d’acheter un bout de terre pour y construire votre maison. Si vous jouez au MMO depuis son accès anticipé, vous recevrez des récompenses dont des mois de pass Premium ou encore des objets cosmétiques et de la monnaie in-game. Les membres fondateurs recevront même une copie supplémentaire du jeu à offrir, du moins jusqu’au 16 novembre prochain.