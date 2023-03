Pax Dei : Un nouveau MMO bac-à-sable sur l’Unreal Engine 5 dévoile ses premières images

Vous ne connaissez peut-être pas encore le studio Mainframe Industries, mais il s’agit d’une équipe de vétérans de l’industrie, avec des personnes qui ont travaillé sur des projets chez Remedy, Ubisoft, Ninja Theory ou encore Blizzard. Ces artistes travaillent depuis un moment sur un nouveau projet de MMO qui a été officialisé aujourd’hui et qui porte le nom de Pax Dei.

Une expérience centrée sur le social

Pax Dei est donc décrit comme un MMO social sandbox, autrement dit un jeu massivement multijoueur qui compte beaucoup sur le multijoueur de cet acronyme.

Les interactions sociales seront donc au cœur de l’expérience afin que les joueurs et les joueuses façonnent leurs propres aventures, le tout dans un terrain de jeu qui sera totalement à leur service. On pourra y construire des des villages en se réunissant sous la bannière d’un même clan, tandis que chacun jouera son rôle au sein de cette tribu. De l’action et du PvP seront également au programme pour effectuer une vraie guerre des clans.

Reynir Hardarson, réalisateur du jeu, détaille la vision de l’équipe concernant ce MMO :

« Avec Pax Dei, nous invitons les joueurs dans un âge sombre et merveilleux, où les mythes sont réels, les fantômes existent et la magie n’est pas remise en question. Pax Dei a été conçu pour une expérience de jeu en monde ouvert dans sa forme la plus pure, et nous sommes impatients de voir comment les joueurs vont interagir avec notre univers et bâtir leurs propres histoires. »

Une première vidéo nous montre à quoi le jeu va ressembler, en illustrant les prouesses de l’Unreal Engine 5 qui embarque les technologies Lumen et Nanite. Si le titre titille déjà votre curiosité, vous pouvez dès maintenant vous inscrire à son alpha en vous rendant sur le site officiel du titre.

Pax Dei sera disponible sur PC, et l’équipe cherche à faire en sorte qu’une version cloud soit publiée pour que tout le monde puisse jouer sur n’importe quel écran.