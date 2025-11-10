Le jeu mobile Resident Evil: Survival Unit sera disponible dès le 18 novembre

Stratégie payante pour Capcom ?

Le free-to-play Resident Evil arrivera dans quelques jours sur mobiles, avec la promesse de nous faire incarner les personnages emblématiques de la saga dans un jeu de stratégie et de survie où vous devrez bâtir petit à petit votre base tout en explorant les alentours. Aniplex et JOYCITY viennent d’annoncer que ce Resident Evil: Survival Unit sera disponible dès le 18 novembre, au petit matin, aux alentours de 3 heures. Il sera disponible à cette date en France, mais pas partout dans le monde selon Gematsu, puisque plusieurs pays asiatiques devront attendre début 2026.

Le jeu nous fera découvrir une histoire inédite en compagnie de Leon, Claire, Jill et compagnie, avec des embranchements de scénario selon vos décisions. On peut déjà parier sur un modèle économique qui va lorgner sur le gacha, en s’appuyant sur l’image des personnages adorés des fans de Resident Evil. Le genre de titre qui survit peu de temps en règle général, mais qui sait, on n’est pas à l’abri d’une bonne surprise.