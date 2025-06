Le jeu mobile Alterna Vvelt: Blue Exorcist Another Story sortira le 25 juin avant d’arriver plus tard sur PC

Seven Deadly Sins n’est pas le seul shonen du moment à bientôt avoir droit à son propre jeu mobile ambitieux. Blue Exorcist va lui aussi être adapté sous la forme d’un action-RPG en 3D, avec sans doute pas mal de mécanique de gacha à la clé, dans un titre nommé Alterna Vvelt: Blue Exorcist Another Story. Aniplex nous annonce aujourd’hui que ce jeu verra le jour dans très peu de temps dans quelques pays triés sur le volet, et la France en fait bien partie.