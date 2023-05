Le jeu de stratégie en temps réel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin est annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series

Une bêta ouverte dans les tuyaux

Il faudra patienter un peu avant de voir plus de gameplay pour ce titre, mais on a déjà droit à un trailer d’annonce qui donne le ton et qui pose le contexte de cet épisode, basé sur les Croisades de Dawnbringer.

Direction Ghur, le royaume des bêtes, où l’Ordre combat la faction Orruk à l’aide des Stormcast Eternals. Mis en difficulté au sein de leur forteresse, nos héros vont partir en quête d’une mystérieuse source de pouvoir arcanique qui peut les aider à se sortir de ce mauvais pas.

Quatre factions pourront être choisies ici dans des batailles en temps réel que ce soit à travers la campagne solo ou dans des modes multijoueur en duel ou en 2 vs 2. Même si son coeur de cible est la communauté PC, le jeu fait l’effort d’introduire un système pensé pour la manette, avec une interface qui sera agréable à gérer pour les utilisateurs consoles.

Quelques images in-game ont été dévoilées pour nous donner une meilleure idée du rendu du jeu, et vous pouvez les voir ci-dessous.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin sera disponible à une date encore inconnue sur PC, PS5 et Xbox Series. Une bêta ouverte aura lieu prochainement sur toutes les plateformes.