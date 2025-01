Un RPG Warhammer Age of Sigmar a récemment été annulé par Games Workshop et Nexon

Un autre jeu service à la poubelle ?

Derrière le succès de Space Marine 2, on compte également des jeux comme Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin qui n’ont pas fait du bien au portefeuille de l’entreprise. Et ce projet pourrait avoir causé un dommage collatéral.

La semaine dernière, des rumeurs ont commencé à circuler à propos d’un éventuel RPG dans l’univers Warhammer qui aurait été annulé. Eurogamer a enquêté sur le dossier et est en mesure d’affirmer qu’il s’agissait en réalité d’un RPG Warhammer Age of Sigmar, développé par le nouveau studio Thought Pennies, en collaboration avec Games Workshop et Nexon. Le studio confirme aujourd’hui que ce projet a été annulé à la fin de l’année 2024 :

« Bien que le partenariat ait bien fonctionné et que nous ayons reçu de nombreuses contributions positives de la part de Nexon, Nexon a procédé à un changement stratégique. À la fin de l’année dernière, nous avons convenu de mettre fin au projet et Nexon nous aide en tant que membre du conseil d’administration. »

La mention d’un lien entre Nexon et Games Workshop rappelle le projet annoncé en 2021, qui était décrit comme un titre multijoueur orienté PVE, qui devait en quelque sorte être un jeu service. Selon Eurogamer, il s’agirait bien du même titre annulé aujourd’hui. Reste à connaître les raisons derrière cette annulation, qui peuvent être nombreuses entre le marché du jeu service qui est de plus en plus périlleux ou l’échec du dernier jeu estampillé Warhammer Age of Sigmar.