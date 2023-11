Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin n’a pas trouvé son public et fait plonger l’action de Frontier

Le chaos se poursuit chez Frontier

Malgré le poids de la licence Warhammer, le dernier jeu de Frontier Developments n’a pas réussi à atteindre les résultats escomptés. Le studio reconnait que les ventes du jeu sont inférieures aux prévisions, tandis que le jeu peine à rassembler sur Steam. Grâce à SteamDB, on peut voir que son plus haut pic avait rassemblé 1 572 personnes, ce qui est peu pour un jeu sorti il y a de cela une dizaine de jours. La forte concurrence de cette fin d’année n’aide en rien, mais à en croire les évaluations Steam du jeu, la qualité de ce dernier est aussi à remettre en cause.

Le souci, c’est qu’en parallèle, les actions du studio se sont effondrées. Aujourd’hui, on parle d’une baisse de -22,76 %, ce qui doit encore plus compliquer le plan de restructuration de Frontier (et pourrait donc amener à davantage de licenciements. Pour autant, le studio promet que le jeu continuera d’être amélioré et recevra des DLC à l’avenir. Encore faut-il savoir si le groupe aura les reins financiers assez solides pour ça.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.