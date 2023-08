Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin sortira le 17 novembre, les Hantenuits et le mode Conquête présentés

Les Hantenuits rejoignent les troupes

Juste avant le début de la conférence principale, Frontier Developments a profité du pre-show de l’Opening Night Live pour dévoiler une nouvelle bande-annonce pour Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin. Celle-ci nous a permis d’apercevoir les Hantenuits, troisième factions du jeu à être dévoilé après les Kruelboyz Orruks et les Éternels de l’Orage. Il n’en reste donc qu’une à se présenter.

Rappelons que ce Realms of Ruin sera un RTS, autrement dit un jeu de stratégie en temps réel, qui se déroulera lors des croisades de Dawnbringer, la dernière édition de jeu de plateau sortie à ce jour. On pourra jouer à travers une campagne solo scénarisée mais également d’autres modes en ligne. On y retrouve le mode Conquête, un mode défi solo que l’on peut répéter et qui nous permet de faire face à une série de scénarios imprévisibles. Voici la description officielle :

« En mode Conquête, les joueurs devront relever une variété de défis générés de façon aléatoire pour atteindre le score le plus élevé, en affrontant à des escarmouches individuelles en 1 contre 1 sur une carte plus vaste, avant de s’engager dans une bataille finale pour achever chaque manche. Mais tout n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît : des règles inédites transforment les conditions du conflit, comme en réduisant considérablement la vision de l’escouade, en accélérant la vitesse de déplacement des unités ou en imposant des limites de temps strictes pour augmenter le niveau de difficulté. Les joueurs devront faire des choix difficiles entre augmenter leur modificateur de bonus ou gagner des vies supplémentaires alors qu’ils se battent sur le terrain pour obtenir le score le plus élevé possible. Chaque partie en mode Conquête est basée sur un numéro de référence qui peut être partagé avec d’autres joueurs. »

Enfin, dernière nouvelle : Warhammer Age of Sigmar : Realms of Ruin sortira le 17 novembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Comme on pouvait s’y attendre, une Ultimate Edition est également proposée, permettant de mettre la main sur quatre skins de héros en plus (une par faction), deux skins et les prochains héros des DLC 1 et 2. Une édition Deluxe verra aussi le jour, sans les DLC, mais avec tout de même l’accès anticipé permettant d’y jouer dès le 14 novembre.