Le jeu d'aventure horrifique Cthulhu: The Cosmic Abyss dévoile du gameplay et une date

Révélé lors du dernier Nacon Connect, Cthulhu: The Cosmic Abyss est la prochaine production de Big Bad Wolf Studio, une équipe française à qui l’on doit The Council et Vampire: The Masquerade – Swansong. Elle s’en va maintenant explorer le célèbre mythe lovecraftien avec un jeu d’aventure horrifique qui a dévoilé de nouvelles images in-game, avant de s’offrir dans un playtest qui aura lieu dans quelques jours.

Cthulhu: The Cosmic Abyss
Cthulhu: The Cosmic Abyss
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : N/C

