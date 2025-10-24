Le jeu d’aventure horrifique Cthulhu: The Cosmic Abyss dévoile du gameplay et une date

C’est l’heure de se mouiller

Nacon a profité du Galaxies Showcase qui s’est déroulé hier pour reparler de Cthulhu: The Cosmic Abyss, notamment au travers d’une nouvelle bande-annonce de gameplay qui démarre tranquillement avant que tout tourne au drame, avec un sacré changement d’ambiance. On incarne ici Noah, accompagnée par son IA Key, chargé d’aller retrouver des personnes disparues dans les profondeurs de l’océan, et qui va se retrouver en face d’anciennes ruines d’une prison marquée par le culte de Cthulhu

Une nouvelle vidéo qui permet à l’éditeur de préciser la date de sortie du jeu, désormais fixée au 16 avril 2026. C’est dans un petit moment, mais c’est avant tout parce que l’éditeur et le studio veulent s’assurer que tout fonctionne bien avant le grand lancement. C’est pourquoi un playtest du jeu aura lieu du 28 octobre au 4 novembre prochain. Pour avoir une chance d’y participer, rendez-vous sur le site officiel de Nacon.

Cthulhu: The Cosmic Abyss est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.