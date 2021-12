Le géant chinois Tencent rachète Turtle Rock Studios (Back 4 Blood)

Alors que Turtle Rock Studios a récemment sorti son FPS coopératif, Back 4 Blood, son rachat par le géant chinois Tencent a de quoi surprendre même si ce dernier n’en ait pas à sa première acquisition, loin de là.

La tortue change de carapace

Si vous suivez l’actualité du jeu vidéo, impossible que vous n’ayez pas entendu parler de Tencent. Cette compagnie chinoise est une immense structure dans son pays, et est responsable de nombreux gros jeux mobiles développés dans leurs studios tels que Pokémon Unite ou Call of Duty Mobile. Cela fait quelque temps maintenant que Tencent investit dans les studios et éditeur étrangers afin de consolider son emprise dans le secteur. La firme a d’ailleurs récemment sorti un nouveau label, Level Infinite, pour éditer des jeux dans le monde entier. On peut donc imaginer que Turtle Rock Studios viendra, par exemple, nourrir cette nouvelle offre.

Le studio précise toutefois conserver ses opérations indépendantes à Lake Forest, en Californie, sans changer de direction avec le maintien des deux co-fondateurs : Phil Robb et Chris Ashton. Plus important pour les lecteurs, cette acquisition n’aura aucune incidence sur le futur de Back 4 Blood qui est édité par Warner Bros Games.

Le directeur de la stratégie de Tencent Games Global, Eddie Chan, a déclaré : « Nous sommes de grands fans des jeux de Turtle Rock, en particulier de leur incroyable approche pour créer des jeux en ligne coopératifs. Nous avons hâte de voir ce qui va arriver prochainement et nous sommes ravis de faire partie de leur avenir ». On peut donc penser que Tencent s’intéresse avant tout au savoir-faire de Turtle Rock en matière de jeux coopératifs grâce à leur expérience sur Left 4 Dead et Back 4 Blood.