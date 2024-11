Back 4 Blood 2 pourrait être en développement au sein de Turtle Rock Studios

Quant à Left 4 Dead 3…

Même si le premier épisode n’a pas sur maintenir une longévité exceptionnelle, la licence est désormais installée. Produire une suite a donc du sens, surtout pour Tencent qui souhaite rentabiliser l’achat du studio. Si Back 4 Blood 2 fait aujourd’hui parler de lui, c’est parce que le projet sur lequel travaille le studio est nommé d’une drôle de façon.

Le site mp1st a remarqué que le CV de l’acteur Jesse Hutch, qui a fait de la motion capture pour le premier Back 4 Blood, a été actualisé et fait mention d’un certain projet répondant au nom de code « Gobi 2 ». Et « Gobi » n’était autre que le nom de code du premier épisode. Il ne faut donc pas aller chercher bien loin pour voir que Turtle Rock Studios cache mal ses secrets. Un site « back4blood2.com » était même apparu un peu plus tôt dans l’année, histoire d’appuyer cette théorie. Puisque le premier jeu n’est pas mentionné dans le CV, il pourrait aussi s’agir d’une erreur de l’acteur.

Avec les Game Awards en approche, si le titre est réel, il pourrait très bien être officialisé dans les prochaines semaines, sauf si son développement est encore peu avancé. Reste également à voir le rôle que Warner Bros, éditeur du premier jeu, aura dans toute cette histoire, sachant que ce dernier souhaite se rencontrer sur ses plus grosses licences.