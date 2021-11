Back 4 Blood détaille sa feuille de route jusqu’en 2022

Sorti le 12 octobre dernier, Back 4 Blood est le dernier jeu en date des développeurs de la cultissime licence Left 4 Dead, et il a fait un retour fracassant en étant la meilleure alternative au jeu de zombies de Valve. Ce dernier ne compte pas s’arrêter là et dévoile sa feuille de route pour les prochaines mises à jour gratuites et payantes.

Du massacre de zombies jusqu’en 2022

Pour le moment, Back 4 Blood va recevoir trois grosses mises à jour gratuites et payantes jusqu’en 2022. Dans un premier temps, la mise à jour de novembre ne servira qu’à corriger des bugs majeurs et à améliorer la qualité de vie du titre.

Il faudra attendre décembre et 2022 (probablement janvier) pour avoir les premières mises à jour majeures gratuites, qui permettront d’ajouter un mode hors ligne en solo avec une progression de campagne, un nouveau niveau de difficulté, un nouveau mode co-op, un événement saisonnier, et de nouvelles cartes pour varier nos decks.

En ce qui concerne les mises à jour payantes, ces dernières feront leur entrée en 2022 sous la forme de trois extensions majeures qui nécessiterons le fameux Pass Annuel disponible dès maintenant au prix de 39,99€.

La première extension qui pointera le bout de son nez en 2022 se nomme Tunnels of Terror, et proposera un tout nouveau scénario de campagne, un nouveau type d’activité, de nouveaux nettoyeurs et monstres jouables, des nouvelles armes et cartes, ainsi que des skins exclusifs.

Back 4 Blood est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, et ce dernier est actuellement disponible dans le Xbox Game Pass.