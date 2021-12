Level Infinite : Tencent lance son nouveau label pour éditer des jeux dans le monde entier

Le géant chinois Tencent étend encore son influence dans l’industrie du jeu vidéo en lançant un nouveau label mondial : Level Infinite.

Tencent Don’t Starve

Même si ce n’est pas forcément une compagnie dont vous entendez parler souvent en tant que joueur, Tencent est un mastodonte chinois qui prend une part de plus en prépondérante sur la scène internationales de l’industrie via l’achat d’actions chez de grands studios et en développant même des blcokbusters sur mobiles au sein de leurs propres équipes comme Call of Duty Mobile ou dernièrement Pokémon Unite.

Avec Level Infinite, Tencent vise un public mondial en offrant des jeux divers et variés dont Synced : Off Planet de NExT Studios sur PC ou encore le jeu mobile Don’t Starve : Newhome. Les jeux du groupe seront également sous la bannière Level Infinite dont les titres de Lightspeed & Quantum Studios et TiMi Studio Group. Le catalogue sera en plus fourni avec des titres développés et édités par d’autres studios comme Warhammer : Vermintide 2, Vampire The Masquerade, GTFO, et Metal : Hellsinger.

D’après le groupe, Level Infinite fournira à ses studios, les outils et ressources nécessaires pour leur développement. Cela comprend une assistance technologique, des moyens de production, les codes du « Gaming as a Service », des insights et analyses du marché local et international, l’intégration de l’esport et l’édition des jeux à l’international.

« Le lancement de Level Infinite représente une nouvelle étape dans l’évolution de Tencent Games comme éditeur et marque de confiance. Nous sommes heureux de proposer des titres de grande qualité aux joueurs, quel que soit leur niveau et l’endroit où ils jouent » a déclaré Michelle Liu, Global CEO, Tencent Games.