Le free-to-play The Seven Deadly Sins: Origin sera disponible dès le tout début de l’année prochaine

Une adaptation de manga pas comme les autres

À force de le voir, on en oublierait presque que The Seven Deadly Sins: Origin n’est pas encore sorti, et pourtant. Cet action-RPG en monde ouvert a demandé beaucoup d’années de développement à Netmarble, puisque ce dernier a peu l’habitude de sortir des jeux à destination du PC et des consoles en plus des mobiles. Il arrive cependant à enfin en voir le bout, puisque The Seven Deadly Sins: Origin sera disponible dès le 28 janvier prochain.

Une nouvelle vidéo présentant du gameplay a été dévoilée pour l’occasion, dans laquelle les protagonistes cultes de la série s’illustrent dans un nouveau récit, qui mettra en avant le prince Tristan. Un free-to-play qui arrive peut-être un peu tardivement, que ce soit avec un marché déjà saturé ou que ce soit parce que la popularité du manga qu’il adapte n’est plus vraiment à son paroxysme. Mais nul doute que le jeu sera tout de même surveillé.

The Seven Deadly Sins: Origin sortira sur PC via Steam, PlayStation 5, iOS et Android.