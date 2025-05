Le FPS plateformer DeadCore est de retour dans une version Redux remise à neuf, qui dispose maintenant d’une démo

Certains d’entre vous s’en souviennent peut-être, tandis que pour d’autres, DeadCore sera ici une découverte complète. Sorti en 2014, ce FPS misait tout sur son côté parkour avec un aspect plateformer assez poussé, qui nous demandait de gravir une tour remplie d’obstacles pouvant nous faire tomber à tout moment. Le titre avait su séduire grâce à un level-design ingénieux ainsi qu’un gameplay précis, ce qui a notamment plus à tous les férus de speedrun qui battaient record sur record. Plus de dix ans plus tard, le jeu est de retour dans une version améliorée et effectue un crochet du côté de notre AG French Direct pour nous en dire un peu plus.