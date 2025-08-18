Le crossover Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga prend un peu de retard sur sa sortie occidentale

Pas de nouvelle date, et une sortie en 2025 presque compromise

Et ce Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga, on pensait pouvoir en profiter dès cet été, juste avant la sortie de Trails in the Sky 1st Chapter. C’est malheureusement compromis. Falcom a annoncé que la sortie occidentale du titre ne pourra finalement pas avoir lieu cet été, comme cela était planifié. Le studio n’indique pas de nouvelle date de sortie plus précise pour le moment, mais il faut noter que le jeu est repoussé « de quelques mois » :

« Cela fait un moment que nous n’avons pas publié de nouvelles concernant Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga, et nous tenons à vous remercier tous pour votre patience. Le développement progresse régulièrement, mais un imprévu indépendant de notre volonté est survenu, nous empêchant de poursuivre le travail et nous obligeant à réévaluer notre calendrier de sortie et à procéder aux ajustements nécessaires. Alors que notre objectif initial était une sortie estivale, après mûre réflexion, nous avons décidé de décaler le jeu de quelques mois. Cela nous donnera le temps nécessaire pour garantir que chaque aspect du jeu, du gameplay à la présentation, réponde à la qualité que nous recherchons et que les fans méritent. »

Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga est toujours prévu sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch.